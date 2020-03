Mumbai: कोरोना वायरस ने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया है. कोरोना इफेक्‍ट से भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजार गोता लगा रहे हैं.

कोरना वायरस का असर इंसानों के साथ-साथ अब शेयर बाजार पर भी दिख रहा है. इसकी वजह से भारत ही नहीं दुनियाभर के शेयर बाजारों में बुरी हालत हैं. कोरना वायरस की वजह से दुनिया भर के बाजार की हालत गंभीर है.

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्‍स और निफ्टी 10 फीसदी से अधिक लुढ़क गया. इसी गिरावट की वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी.

शुक्रवार को इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गयी है. सेंसेक्स शुरुआती सत्र में 2,548.94 अंकों की गिरावट के साथ 30,229.20 पर खुला, निफ्टी 729.95 अंक फिसलकर 8,860.20 पर पहुंची. सेंसेक्स, निफ्टी के लोअर सर्किट छूने के बाद में शेयर बाजार में 45 मिनट के लिए कारोबार बंद कर दिया गया था.

Sensex reopens after 45 minutes halt due to lower circuit; plunges 3518.49 points, at 29206.20 currently pic.twitter.com/7lcc8BFCwR

वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सेंसेक्स और गिरता है तो वह पिछले पांच साल के सबसे कम स्तर पर पहुंच जायेगा. फिलहाल सेंसेक्स 3000 से ज्यादा गिर चुका है. इस गिरावट से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है.

ट्रेडिंग रोकने का मतलब यह होता है कि कुछ देर तक शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा. इसका मतलब यह कि न को कोई शेयर खरीद सकता है और न अपने शेयर बेच सकता है. गौरतलब है कि पिछले 12 सालों में पहली बार शेयर बाजार में ट्रेडिंग रोगी गयी है. वहीं इससे पहले 2008 में भी शेयर बाजार को कुछ देर के लिए बंद किया गया था.

BSE Sensex also stops trading for 45 minutes due to lower circuit. Pre-opening to begin at 10.05 am again and BSE Market will open at 10.20 am https://t.co/4nYsZSxIhN pic.twitter.com/xGtCudaMh4

— ANI (@ANI) March 13, 2020