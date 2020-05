CoronaVirus की तेज होती रफ्तार, 24 घंटे में 3500 से ज्यादा नये केस, देश में 52 हजार से अधिक संक्रमित

New Delhi: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने की बजाये बढ़ती दिख रही है. देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52 हजार के आंकड़े को पार कर गयी है. वहीं 17 सौ से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3500 से ज्यादा केस सामने आये हैं. जबकि 15 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से अबतक ठीक हो चुके हैं.

देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 53 हजार के करीब (52,952) हो गयी है. पिछले 24 घंटो में देश में करीब 3500 नए मामले सामने आये हैं, वहीं 90 लोगों की मौत हुई है. अबतक कोरोना वायरस से 1,783 लोगों ने जान गंवाई है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 52,952 including 35,902 active cases, 1783 deaths, 15,266 cured/discharged and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/VW1C8Ya3oa

देश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिख रही है. पिछले तीन दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है. 4 मई को जहां देश में 41 हजार संक्रमित थे, वहीं अब यानी 7 मई की सुबह तक बढ़कर करीब 53 हजार हो चुके हैं. यानी रोजाना औसतन 3500 नए मामले सामने आ रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार सुबह से कुल 89 मरीजों की जान गई है. इनमें से, महाराष्ट्र में 34, गुजरात में 28, मध्य प्रदेश में नौ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चार-चार, राजस्थान में तीन, पंजाब और तमिलनाडु में दो-दो और दिल्ली, हरियाणा तथा ओडिशा में एक-एक मरीज की मौत हुई है.

देश में कोविड-19 से हुई 1,783 मौतों में से सबसे ज्यादा 651 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है. इसके बाद गुजरात में 396, मध्य प्रदेश में 185, पश्चिम बंगाल में 144, राजस्थान में 92, दिल्ली में 65, उत्तर प्रदेश में 60 और आंध्र प्रदेश में 36 मरीजों ने दम तोड़ा है.

तमिलनाडु में मृतक संख्या 35 तक पहुंच गई है, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में 29-29 लोगों की संक्रमण ने जान ली है. पंजाब में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 27 है, जम्मू कश्मीर में आठ और हरियाणा में सात मरीजों की जान इस संक्रमण ने ली है. केरल और बिहार में चार-चार रोगियों की मौत हुई है.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में तीन लोगों की मौत हुई. ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में दो-दो संक्रमितों की मौत हुई है. मेघालय, चंडीगढ़, उत्तराखंड और असम में एक-एक मरीज की मौत हुई है.

कोरोना वायरस के लिए देश का महाराष्ट्र राज्य, चीन का वुहान साबित हो रहा है. महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 16 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है. राज्य में 16 हजार 758 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 651 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3094 लोग ठीक हो चुके हैं. जिनमें केवल राजधानी मुंबई में 10 हजार से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं.

2 deaths and 38 new #Coronavirus positive cases reported in Rajasthan today. The total number of cases stands at 3355 in the state; death toll at 95: State Health Department pic.twitter.com/uZ0E3ZmQsM

