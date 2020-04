CoronaVirus: देश में संक्रमितों की संख्या 33 हजार से अधिक, 1074 लोगों की गयी जान

New Delhi: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 33 हजार से अधिक हो गया है. मरीजों की संख्या 33050 हो गयी है. वहीं 1074 लोगों की जान वायरस के कारण हुई है. देश का महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक प्रभावित है, यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार के करीब है.

देश में कोरोना पॉजिटिव केस का बढ़कर 33050 हो चुका है. वहीं पिछले 24 घंटे में 1718 नये केस समाने आये हैं. वहीं 67 लोगों की मौत हुई है. अबतक कोरोना के कारण देश में 1074 लोगों की मौत हुई है. वहीं 8325 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं. देश में फिलहाल 23651 एक्टिव केस हैं.

With 1718 new cases & 67 deaths in the last 24 hours, the total number of #COVID19 positive cases in India rises to 33050 (including 23651 active cases, 1074 deaths, 8325 cured/discharged/migrated): Union Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/CHfLjMn8Iq

— ANI (@ANI) April 30, 2020