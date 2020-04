CoronaVirus का कहरः मध्यप्रदेश में संक्रमण से होनेवाली मृत्यु की दर नेशनल रेट के मुकाबले दोगुनी

Bhopal: कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण ने भारत की चिंता बढ़ा दी है. देश के 30 राज्य इससे प्रभावित है. वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर साढ़े सात प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस महामारी से मृत्यु दर (करीब सवा तीन प्रतिशत) से दोगुने से भी ज्यादा है.

इसे भी पढ़ेंः#FightAgainstCorona : कोरोना के बारे में कितना जानते हैं आप? कहीं आप भी तो इन झूठी बातों पर तो यकीन नहीं करते! जानें सच और झूठ क्या है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस संक्रमण से मौतों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

हालांकि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) से प्राप्त ताजा जानकारी के मुताबिक देशभर में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,274 हो गई और इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 149 यानी 2.8 प्रतिशत है. इस हिसाब से आईसीएमआर के आंकड़ों से तुलना करने पर भी मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर से 4.7 प्रतिशत अधिक है, जो दोगुने से भी ज्यादा है.

Six people including a doctor & his wife have been tested positive for #COVID19 in Itarsi area of Hoshangabad, Madhya Pradesh. The patients are in quarantine while their contacts have been placed under home quarantine: Hoshangabad Chief Medical Health Officer Dr Sudhir Jaisani pic.twitter.com/2TG3LgTYVe

— ANI (@ANI) April 9, 2020