Coronavirus के कारण बीजिंग के भारतीय दूतावास ने रद्द किया गणतंत्र दिवस समारोह 

Beijing: चीन में फैले कोराना वायरस के प्रसार के कारण बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की है.

इस बीमारी के कारण चीन में अबतक 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 800 से अधिक संक्रमित हो गये हैं. भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला समारोह रद्द कर दिया गया है.

दूतावास ने ट्वीट किया कि चीन में कोरोना वायरस के प्रसार और सार्वजनिक सभाओं और कार्यक्रमों को रद्द करने के चीनी अधिकारियों के निर्णय के आलोक में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को रद्द करने का फैसला किया है.

Embassy of India in Beijing, China issues advisory to travellers from China visiting India, in the light of #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/6Vi63kMtqx

— ANI (@ANI) January 24, 2020