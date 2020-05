CoronaVirus: राजस्थान में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 100 हुआ, हिमाचल प्रदेश में मरीजों की संख्या 48

Jaipur/shimla: देश में कोविड-19 से संक्रमण के मामले 56,000 के पार पहुंच गये हैं. मुम्बई, अहमदबाद और चेन्नई सहित कई शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट में कहा कि देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 1,886 हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या 56,342 हो गई है. पिछले 24 घंटे में 109 मौतें हुई हैं और 3,390 मामले सामने आये हैं.

इसे भी पढ़ेंःऔरंगाबाद रेल हादसे पर बोले राहुलः राष्ट्र निर्माण करने वाले मजदूरों के साथ हो रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए

वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार को एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 100 हो गयी है. इस बीच, 26 नये मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,453 हो गयी है.

शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 26 नये केस सामने आने से राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,453 हो गयी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर में एक और संक्रमित की मौत हो गयी.

26 new positive cases have been reported today; taking the total number of positive cases to 3453. One death has been reported today; death toll rises to 100: Health Department, Rajasthan pic.twitter.com/BtPZrzLk8O

— ANI (@ANI) May 8, 2020