Coronaupdate: देश के 30 राज्यों में 4 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित, 100 से अधिक की गयी जान

New Delhi: कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है. भारत में ये आंकड़ा चार हजार को पार कर चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 4,067 पॉजिटिव केस आ चुके हैं. जिनमें से 109 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि 292 लोग ठीक भी हुए हैं.

Increase of 490 #COVID19 cases in the last 12 hours, India’s positive cases cross 4000 mark – at 4067 (including 3666 active cases, 292 cured/discharged/migrated people and 109 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/d5xHg53Y3M — ANI (@ANI) April 6, 2020

पीड़ितों में 69 विदेशी भी शामिल हैं. पिछले 12 घंटों में 490 नये केस सामने आये हैं.

महाराष्ट्र में आंकड़ा पहुंचा 748

देश में महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है. राज्य में सबसे ज्यादा 748 लोगों में कोरोना संक्रमण है, जबकि 45 मरीजों की मौत हो चुकी है. केवल मुंबई शहर में कोरोना का सबसे ज्याजा खौफ देखा जा रहा है, जहां मरीजों की संख्या 458 हो चुकी है, जबकि 30 मरीज की जान जा चुकी है.

Maharashtra: Wockhardt Hospital in Mumbai has been declared a containment zone after some staff at the hospital tested positive for #Coronavirus. More details awaited. pic.twitter.com/9j9bRlb6Hc — ANI (@ANI) April 6, 2020

इधर मुबंई स्थित वॉकहार्ट अस्पताल को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है.यहां के कई मेडिकल स्टाफ में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है.

दिल्ली में 503 कोरोना पॉजिटिव

वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 503 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें 320 मरीजों का निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज से संबंध हैं, जिसका मुखिया मौलाना साद फरार चल रहा है. वहीं 503 कोरोना पॉजिटिव में से 18 लोग स्वस्थ हुए हैं. जबकि 7 की मौत हो गयी है.

Police have been provided phone numbers of all those who are under home quarantine. At least 176 FIRs were lodged solely on the basis of phone tracking & surprise physical visits: Delhi Police #COVID19 https://t.co/XUda09yVmf — ANI (@ANI) April 6, 2020

वहीं दिल्ली पुलिस ने होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर 198 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

भोपाल में पहली मौत, एमपी में कोरोना से 14को की गई जान

मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है. यहां 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के साथ ही मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 14 पर पहुंच गयी है.

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमित एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गयी है. कोविड-19 महामारी से भोपाल में यह पहली मौत हुई है.

Madhya Pradesh: Streets wear a deserted look in Bhopal amid #CoronavirusLockdown. Bhopal District Magistrate had yesterday ordered that making the guidelines even more stringent, all shops, except dairies and medical stores, in Bhopal will remain closed till further orders. pic.twitter.com/QSEJ41U1Ls — ANI (@ANI) April 6, 2020

जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि यह व्यक्ति हाल ही में कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाया गया था और उसकी भोपाल के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार देर रात को मौत हो गयी.

निजी अस्पताल के डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मृतक व्यक्ति थोक सब्जी बाजार में चौकीदार का काम करता था. वह लम्बे समय से अस्थमा की बीमारी से भी पीड़ित था.

प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच गयी है. इनमें इन्दौर के नौ, उज्जैन के दो और भोपाल, खरगोन और छिंदवाड़ा के एक-एक मरीज शामिल हैं.

राजस्थान में 274 संक्रमित

राजस्थान के कोटा शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की रविवार देर रात मौत हो गयी. इस व्यक्ति ने हाल में कोई यात्रा नहीं की थी.

इस बीच, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के आठ नये मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 274 हो गयी है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोटा के एमबीएस अस्पताल में 60 वर्षीय एक व्यक्ति को निमोनिया, बुखार एवं खांसी की शिकायत के साथ भर्ती करवाया गया था. वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया और रात 11 बजे उसकी मौत हो गयी.

8 more people test positive for #Coronavirus in Rajasthan – 5 in Jhunjhunu, 2 in Dungarpur & 1 in Kota. The 5 people in Jhunjhunu and 1 in Dungarpur had attended Tablighi Jamaat event in Delhi. The total number of positive cases in the state increased to 274:Rajasthan Health Dept pic.twitter.com/qEGVXOCzCW — ANI (@ANI) April 6, 2020

सिंह ने बताया कि इस व्यक्ति ने हाल में कोई यात्रा नहीं की थी. हालांकि मरीज के इलाके से ही तबलीगी जमात कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कुछ लोग मिले हैं जो संक्रमित नहीं पाए गए हैं. अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं.

इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के आठ नये मामले सामने आए हैं. इनमें से पांच लोगों ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था. राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 274 हो गयी है.

सिंगर कनिका कपूर को अस्पताल से मिली छुट्टी

बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर कोनिका कपूर को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है.

Singer Kanika Kapoor has been discharged from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS), Lucknow after the report of her sixth test, came negative. (file pic) pic.twitter.com/LpWEuHyLls — ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2020

हालांकि डॉक्टर ने उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन रहने की सलाह दी है. कनिका की कोरोना वायरस की छठी जांच निगेटिव आने के बाद लखनऊ स्थित Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences से छुट्टी मिल गयी है.

