CoronaUpdate: देश में 36 लाख से अधिक संक्रमित, एक दिन में 78 हजार से ज्यादा नये मामले

New Delhi: देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है. एकबार फिर देश में एक दिन में 78 हजार से अधिक नये केस सामने आये हैं. इसके साथ ही भारत में संक्रमण के मामले 36 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं. वहीं 24 घंटे में 971 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 64 हजार से अधिक हो चुका है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार, एक दिन में भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 36,21,245 हो गये है. वहीं 971 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 64,469 हो गई। हालांकि, देश में संक्रमण से ठीक होनेवाले मरीजों की संख्या अधिक है. फिलहाल 7,81,975 कोरोना एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है. वहीं 27,74,801 लोगों ने संक्रमण को मात दी है और स्वस्थ हो चुके हैं.

