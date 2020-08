CoronaUpdate: देश में 32 लाख से ज्यादा केस, 24 घंटे में 67 हजार से अधिक नये मामले आये सामने

New Delhi: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है. और अब ये आंकड़ा 32 लाख से अधिक हो चुका है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 67,151 नये केस सामने आये हैं. जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,34,475 हो गयी है. वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 60 हजार के करीब पहुंच चुका है.

भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है. साथ ही इस बीमारी से ठीक होनेवालों की दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़ी है. 32 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामलों के बीच देश में फिलहाल 7,07,267 एक्टिव केस हैं. जबकि 24,67,759 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है और वो स्वस्थ हो चुके हैं.

The COVID-19 case tally in the country rises to 32,34,475 including 7,07,267 active cases, 24,67,759 cured/discharged/migrated & 59,449 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/pfoJqCg2FY

India’s #COVID19 case tally crosses 32 lakh mark with 67,151 fresh cases and 1,059 deaths in the last 24 hours.

वहीं बीते एक दिन में इस महामारी के कारण 1,059 लोगों की मौत हो गयी, जिसके बाद देश में वायरस संक्रमण से होनेवाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 59,449 हो गया है. आइसीएमआर के अनुसार, देश में अबतक तक 3,76,51,512 सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है. मंगलवार को देश में 8,23,992 नमूनों की जांच की गयी.

इधर दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना का संक्रमण तो कम हुआ है. लेकिन मंगलवार को एकबार फिर केस में इजाफा देखा गया. और 1544 नये केस सामने आये, जो बीते 40 दिनों में सबसे अधिक है. इससे पहले 16 जुलाई को 1652 केस एक दिन में सामने आये थे. इसके बाद नये मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन 25 अगस्त को फिर से 1500 से कोरोना केस मिले.

Delhi CM Arvind Kejriwal (in file pic) has called for a meeting today over the increase in number of #COVID19 cases. Delhi Health Minister and other officials to attend the meeting. pic.twitter.com/eUXt5JaBe5

