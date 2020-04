Bihar में कोरोना का बढ़ता कहरः सोमवार को 13 नये केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या हुई 290

Patna: बिहार में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 13 नये मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 290 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि मु़ंगेर जिले में जमालपुर के सदर बाजार में कारोना वायरस संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं. इनमें पांच पुरुष तथा आठ महिलाएं शामिल हैं.

13 new #COVID19 cases reported in Bihar today, taking the total number of cases to 290: Sanjay Kumar, Bihar Principal Secretary (Health). (File pic) pic.twitter.com/bruC3cDuVj

उन्होंने बताया कि इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये लोग संक्रमित कैसे हुए. गौरतलब है कि पटना स्थित एम्स में कोरोना वायरस से संक्रमित मुंगेर जिला निवासी एक मरीज और वैशाली जिला निवासी एक मरीज की मौत हो गयी है.

बिहार के कुल 38 जिलों में से 22 जिलों से कोविड-19 के मामले सामने आए हैं. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले मुंगेर में सामने आए हैं. मुंगेर में 81, नालंदा में 34, पटना में 33, सिवान में 30, बक्सर में 25, रोहतास में 15, कैमूर में 14, गोपालगंज में 12, बेगुसराय में नौ, गया में छह, भागलपुर एवं पूर्वी चंपारण में पांच-पांच, अरवल में चार, नवादा एवं सारण में तीन—तीन, बांका, औरंगाबाद, वैशाली एवं भोजपुर में दो—दो तथा लखीसराय, मधेपुरा एवं जहानाबाद में एक—एक मामला सामने आया है.

बता दें कि ओमान से लौटे सीवान निवासी एक मरीज के संपर्क में आए 23 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. वहीं कतर से लौटे मुंगेर निवासी एक मरीज के संपर्क में आए 11 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. इस व्यक्ति की 21 मार्च को मौत हो गयी थी.

बिहार में अब तक 16,985 नमूनों की जांच की जा चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित 56 मरीज स्वस्थ हो गए हैं.

1,396 new cases & 48 deaths reported in the last 24 hours: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/k4SeH9B9Z0

— ANI (@ANI) April 27, 2020