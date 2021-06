कोरोना के नये रूप डेल्टा प्लस वैरिएंट का कहर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले

NEW DELHI: देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है. देश के आठ राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वैरिएंट डेल्टा के 50 फीसदी मामले मिले हैं. 35 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वैरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अब तक देश में अनुक्रमित (जीनोम) किए गए 45 हजार नमूनों में से कोविड-19 के डेल्टा प्लस स्वरूप के 51 मामले 12 राज्यों में सामने आए हैं और उनमें से सबसे अधिक 22 मामले महाराष्ट्र से आए हैं. इसके साथ ही केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि इस उत्परिवर्तन के अब भी ‘बहुत सीमित’ मामले हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा है.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to the Chief Secretaries of Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Punjab, Jammu & Kashmir, and Haryana to step up containment and contact tracing, as measures to prevent the spread of Delta Plus variant. pic.twitter.com/Kw637EcBib

