कोरोना का कहर फिर से, देशभर में मास्क अनिवार्य, कई राज्यों में भीड़ पर रोक

New Delhi : देश में कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 और BA.5.1.7 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है. एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. इसी को देखते हुए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की. बैठक में नये वैरिएंट को देखते हुए एक बार फिर से देशभर में मास्क और COVID 19 प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया गया है. इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि नए वैरिएंट को जल्द पता लगाया जाए, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाई जाए. मिशन मोड पर लोगों को COVID-19 का एहतियाती खुराक दिये जाने का निर्देश दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि एक प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी. इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो.

#UPDATE | The meeting concluded with the decision to continue masks and #COVID19-appropriate behaviour across the country: Official Sources https://t.co/K8muwYcgiE

— ANI (@ANI) October 18, 2022