Delhi में कोरोना वायरस ने ली नवजात की जान, देश में संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 के पार, 543 की मौत

New Delhi: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है. वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण ने रविवार को डेढ़ महीने के एक बच्चे की जान ले ली. देश में कोविड-19 से मरने वाला यह संभवत: सबसे कम उम्र का मरीज है.

1553 new cases and 36 deaths reported in last 24 hours. India’s total number of #Coronavirus positive cases rises to 17265 (including 14175 active cases, 2546 cured/discharged/migrated and 543 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/zbcB5Fy5iR

वही पिछले 24 घंटे में 1553 नये केस सामने आये. जबकि 36 लोगों की जान चली गयी. देश में संक्रमितों की संख्या 17265 हो गयी है.

नवजात की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल से संबद्ध कलावती सरन बाल चिकित्सालय में हुई है. अस्पताल के एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ‘बच्चे को कुछ दिन पहले अस्पताल लाया गया था. उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. बच्चे को एसएआरआइ वार्ड में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई.’

Delhi: A total of 79 areas in the national capital have been identified as containment zones. Visuals from Kapashera where plot No. 1294 in Theke Wali Gali opposite DC Office has also been included in the list. #Coronavirus pic.twitter.com/jDIcE8CQ12

