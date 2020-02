Corona virus: जापानी क्रूज शिप से पीएम मोदी को भारतीयों ने भेजा संदेश- हमें बचा लीजिए..

New Delhi: दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर फैली दहशत के बीच जापान के डायमंड प्रिसेंज लग्जरी क्रूज पर कई भारतीय भी फंसे हुए हैं. इस जापानी क्रूज शिप के कई लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री से बचाने की गुहार लगायी है.

इन लोगों ने एक विडियो संदेश भेजा है जिसमें ये उन्हें वहां से निकालने की बीत कर रहे हैं. क्रूज के क्रू मेंबर टीम में शेफ की जिम्मेदारी संभाल रहे बिनय कुमार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए विडियो संदेश में कहा है कि वे बेहद डरे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकालने का इंतजाम किया जाये.

वीडियो में बिनय कह रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं. जल्द से जल्द हमारी मदद की जाये. इस वक्त क्रूज पर 3200 लोग हैं, जिसमें केवल 500 लोगों के सैंपल की जांच की गयी है. हममें से किसी के सैंपल की जांच नहीं की गयी है. वे कह रहे हैं कि उन्हें क्रूज पर मौजूद लोगों से अलग किया जाये और उन्हें अपने-अपने घरों तक पहुंचाया जाये.

Requesting Indian Govt. to rescue the Crew members & others who are not infected with Coronavirus in Dimond princess from Japan. Help us immediately before everyone get effected.@PMOIndia @AmitShah @MamataOfficial @AbeShinzo @rashtrapatibhvn @DrSJaishankar @cnni @ANI pic.twitter.com/QRSeM44xTd

— Binay Kumar Sarkar (@BinayKumarSark5) February 10, 2020