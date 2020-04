CoronaVirus का बढ़ता कहरः राजस्थान में तीन और मौतें- 118 नये केस, बिहार में संक्रमितों की संख्या 409 हुई

Jaipur/Patna: देश में कोरोना वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है. संक्रमितों का आंकड़ा देशभर में जहां 33 हजार से अधिक है. वहीं गुरुवार को राजस्थान में 118 नये केस सामने आये हैं. वहीं बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 409 हो गयी है.

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के तीन और मामले गुरुवार को दर्ज किये गये. राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 58 हो गयी है. इस बीच 118 नये मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढकर 2,556 हो गयी है.

118 positive cases reported in Rajasthan today so far – 83 in Jodhpur, 21 in Jaipur, 4 in Ajmer, 3 in Chittorgarh, 2 each in Kota & Tonk, 1 each in Alwar, Baran & Dholpur; 3 deaths. Total cases here rises to 2556, including 58 deaths & 836 recovered: State Health Dept #COVID19 pic.twitter.com/lPva3W1Nna

— ANI (@ANI) April 30, 2020