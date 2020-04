CoronaVirus के कारण देश में एक हजार से ज्यादा मौतें, संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार से अधिक

New Delhi: कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में बढ़कर 31 हजार के आंकड़े को पार कर चुके हैं. वहीं एक हजार से अधिक लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली है. पिछले 24 घंटों में 1897 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 7 हजार से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज हुआ है.

इसे भी पढ़ेंःदुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिका मेंः आंकड़ा 10 लाख के पार, 58,000 लोगों की गयी जान

महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित है. महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 9 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है तो वहीं गुजरात में कोरोना से मरीजों की संख्या 4 हजार के करीब है.

24 घंटे में 73 लोगों की मौत

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाये जा रहे कदमों के बीच संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. वहीं इस बीमारी के कारण होनेवाली मौत का आंकड़ा अब 1007 हो चुका है. बात पिछले 24 घंटे की करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 73 लोगों की जान गयी है. जो एक दिन में होनेवाली सबसे ज्यादा मौत हैं.

73 deaths and 1897 new cases in last 24 hours due to #Coronavirus, the sharpest ever increase in death cases in India. https://t.co/5PP3jVpzaj — ANI (@ANI) April 29, 2020

वहीं 24 घंटे में 1897 नये केस सामने आये हैं. अब तक देश में कुल 31 हजार 332 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है. इसमें से 1 हजार 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 हजार 696 लोग ठीक हो चुके हैं. अभी देश में 22 हजार 629 एक्टिव केस हैं.

महाराष्ट्र में 9 हजार से अधिक कोरोना पॉजिटिव

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है. हालात सुधरने की बजाये बिगड़ते जा रहे हैं. राज्य में संक्रमितों की संख्या जहां 9 हजार के आंकड़े को पार कर 9318 हो गयी है. कोरोना से मौत का आंकड़ा 400 पहुंच गया है. केवल राजधानी मुंबई में 6169 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि 244 लोगों की मौत हो चुकी है.

वहीं एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में 300 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं. महाराष्ट्र में 112 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें 3 पुलिस वालों की अबतक मौत भी हुई है. मुंबई के बाद पुणे कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है.

इसे भी पढ़ेंःबिहार में बढ़ रहा कोरोना का कहर- 20 नये मामले, कुल केस 366

दिल्ली के आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव

दिल्ली के आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. जिसके बाद इलाके की कई दुकानों को सील कर दिया गया है. साथ ही व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारनटीन किया गया है. बता दें कि आजादपुर मंडी में कोरोना से एक व्यापारी की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनके संपर्क में आए व्यापारियों का टेस्ट किया जा रहा है.

11 traders associated with Delhi’s Azadpur Sabzi Mandi have tested positive for #Coronavirus. We are tracing the contacts of the cases. They are not directly connected to the mandi: District Magistrate (North) Deepak Shinde — ANI (@ANI) April 29, 2020

वहीं 11 केस सामने आने के बाद व्यापारी डरे हुए हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 हजार 314 हो गई है, जिसमें से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक हजार 78 लोग ठीक हो चुके हैं.

राजस्थान में 19 नये केस

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 19 नये केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 2383 हो गयी है.

19 more persons have tested positive for #COVID19 in Rajasthan taking the total number of cases to 2383. Out of the 19 new cases 5 are from Jaipur, 11 from Ajmer, 1 each from Udaipur, Banswara and Jodhpur: State Health Department pic.twitter.com/Iiw6OBH8TN — ANI (@ANI) April 29, 2020

बुधवार को सामने आये 19 नये मामलों में से 5 जयपुर, 11 अजमेर, और उदयपुर, बंसवारा और जोघपुर से एक-एक केस सामने आये हैं.

इसे भी पढ़ेंःरिम्स निदेशक ने कहा- लालू को कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं

न्यूज विंग की अपील

देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि तमाम नागरिक संयम से काम लें. इस महामारी को हराने के लिए जरूरी है कि सभी नागरिक उन निर्देशों का अवश्य पालन करें जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दिये जा रहे हैं. इसमें सबसे अहम खुद को सुरक्षित रखना है. न्यूज विंग की आपसे अपील है कि आप घर पर रहें. इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे.