CoronaVirus: रेड जोन में शामिल इंदौर में मृतकों की संख्या हुई 74, 15 हजार से ज्यादा संक्रमित

Indore/Jaipur: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं रुक रही है. पूरे देश में जहां 37 हजार से अधिक लोग बीमार हैं. वहीं 1218 लोगों की जान चली गयी है. इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना का कहर जारी है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 37336 including 26167 active cases, 9950 cured/discharged/migrated and 1218 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/GrJQZy6qMb

देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी से दो और मरीजों की मौत की पुष्टि की गयी है. इसके साथ ही, जिले में इस वायरस के संक्रमण के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 74 पर पहुंच गयी है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) प्रवीण जड़िया ने शनिवार को बताया कि कोविड-19 से संक्रमित पायी गयीं दो महिलाओं ने जिले के अलग-अलग अस्पतालों में पिछले छह दिन के दौरान आखिरी सांस ली. दोनों महिलाओं की उम्र 55-55 वर्ष की थी.

सीएमएचओ ने बताया कि इनमें से एक महिला गंभीर एनीमिया की पुरानी बीमारी से पीड़ित थी, जबकि दूसरी महिला उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पहले ही जूझ रही थी.

सीएमएचओ ने बताया कि रेड जोन में शामिल जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 32 और मरीज मिलने के बाद इस महामारी की जद में आये लोगों की तादाद 1,513 से बढ़कर 1,545 पर पहुंच गयी है. इनमें से 250 से ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद संक्रमणमुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है.

ताजा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि शनिवार सुबह की स्थिति में जिले में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर 4.79 प्रतिशत थी. हालांकि, पिछले 23 दिन के दौरान इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है.

इंदौर में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने 25 मार्च से शहरी सीमा में कर्फ्यू लगा रखा है, जबकि जिले के अन्य स्थानों पर सख्त लॉकडाउन लागू है.

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को तीन और लोगों की मौत हो गयी और इसमें 15 साल का एक किशोर भी शामिल है. राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 65 हो गयी है. इस बीच 12 नये मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढकर 2,678 हो गयी.

12 new positive cases of #COVID19 and 3 deaths have been reported today in Rajasthan taking the total number of cases to 2678 and 65 deaths. 1116 people have recovered while 714 have been discharged till date: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/jh6y127kIU

