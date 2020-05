CoronaUpdate: देश में संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख 45 हजार के पार, 4100 से अधिक की मौत

New Delhi: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6 हजार 535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,167 हो गई है. वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,45,380 हो गए हैं.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक, देश में कुल मरीजों की संख्या 1 लाख 45 हजार 380 है, जिसमें से 4 हजार 167 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 हजार 535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हो चुकी है.

मंत्रालय के अनुसार, सोमवार सुबह से जिन 146 लोगों की जान गई, उनमें महाराष्ट्र के 60 , गुजरात के 30, दिल्ली के 15, मध्य प्रदेश के 10, तमिलनाडु के सात, पश्चिम बंगाल के छह, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के चार-चार, तेलंगाना के तीन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा कर्नाटक के दो-दो और केरल का एक व्यक्ति शामिल है.

Spike of 6,535 new COVID19 cases and 146 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 1,45,380 including 80,722 active cases, 60,490 cured/discharged and 4167 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/LNmlTd8t1n

— ANI (@ANI) May 26, 2020