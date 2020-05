CoronaUpdate: देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,977 नये केस, अब तक चार हजार से ज्यादा लोगों की मौत

New Delhi: देश में सोमवार को लगातार चौथे दिन, एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले सामने आये हैं. पिछले 24 घंटे में 6,977 नये मामले सामने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 1,38,845 हो गए हैं जबकि मृतक संख्या 4,021 हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की मौत हुई. मंत्रालय ने बताया कि देश में 77,103 लोग अब भी संक्रमित हैं, जबकि 57,720 लोग स्वस्थ हुए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक 41.57 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हुए हैं.संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.

