Corona Update : 90 प्रतिशत तक कारगर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सफल

Washington : कोरोना वायरस से संक्रमण से जूझ रही पूरी दुनिया के एक अच्छी खबर है. दवा बनानेवाली कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल में 90 प्रतिशत कारगर पायी गयी है. विशेषज्ञ इसे उम्मीद से भी बेहतर बता रहे हैं.

यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के आखिर तक कंपनी वैक्सीन को बेचने की मंजूरी मिल सकती है. फाइजर अपनी सहयोगी कंपनी बायो एन टेक के साथ इस परियोजना पर काम कर रही है. फाइजर अमेरिका की और बायो एन टेक जर्मनी की कंपनी है.

94 संक्रमितों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था. जिनमें से 90 फीसदी पर यह वैक्सीन कारगर पायी गयी है. इन संक्रमितों में कोविड-19 के कम से कम 1 लक्षण जरूर थे. अभी वैक्सीन ट्रायल के ही चरण में है लेकिन नतीजे उम्मीद जगा रहे हैं कि जल्द ही दुनिया भर में इसके इस्तेमाल का रास्ता साफ हो सकता है. कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020