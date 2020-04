Delhi में तेजी से फैल रहा कोरोनाः बंगाली मार्केट में चार नये केस, इलाके के बेकरी शॉप से मिले 35 मजदूर, दो में संक्रमण के लक्षण

New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. शहर के बंगाली मार्केट से कोरोना के चार नये केस के सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 669 हो गयी है. जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में संक्रमित लोगों में से 426 पीड़ित तबलीगी जमात से जुड़े हैं.

#WATCH “Till now, there are 669 COVID19 positive cases including 426 cases from Markaz, in Delhi,” Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/n7FYwXTx1a

वहीं बंगाली मार्केट से चार नये केस मिले हैं. खबर है कि इलाके के एक पेस्ट्री शॉप में 35 मजदूरों को एकसाथ रखा गया था. इनमें से भी दो लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने की खबर है. फिलहाल सभी को क्वारेंटाइन किया गया है.

दिल्ली के पॉश इलाकों में मशहूर मंडी हाउस के पास स्थित बंगाली मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 35 मजदूरों को बरामद किया है. ये सभी मजदूर बंगाली पेस्ट्री शॉप की छत पर गंदगी भरे माहौल में रह रहे थे. 35 मजदूरों में से दो में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिले हैं. पुलिस ने दोनों संदिग्धों को अस्पताल भेजा है, जबकि बाकि लोगों को एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है.

#WATCH Delhi Police makes announcement in Bengali Market amid lockdown, ‘Bengali Market area has been sealed. Strict legal action will be taken against violators. A list of phone numbers has been issued, you can order essential items on phone. It’ll be delivered at your doorstep’ pic.twitter.com/dQmiwYWhWw

