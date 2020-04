बिहार में कोरोना का बढ़ता कहरः 225 कोरोना पॉजिटिव केस, एक सप्ताह में ढाई गुना बढ़ा संक्रमण

Patna: बिहार में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के दो नये मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के मामले बढ़ कर 225 हो गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि बक्सर जिला के नया भोजपुर में दो पुरुषों (35 एवं 67 वर्ष) में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. इन लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है.

