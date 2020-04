Maharashtra में सीएम हाउस तक पहुंचा कोरोना, राजस्थान में 64 नये केस सामने आने के बाद 1,799 संक्रमित

Mumbai: दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है. भारत में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 20 हजार के करीब है. वहीं अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि इलाज के बाद 3869 लोग ठीक भी हो गए हैं.

वहीं देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है. और अब इसकी आंच महाराष्ट्र के सीएम हाउस तक पहुंच गयी है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर तैनात एक पुलिस कर्मी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. वही राजस्थान में 64 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1800 हो गयी है.

कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र के सीएम आवास पर दस्तक दे दी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आधिकारिक आवास पर तैनात महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं.

मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले ‘वर्षा’ में तैनात महिला पुलिसकर्मी में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई. इस केस के सामने आने के बाद सीएम हाउस में हड़कंप मच गया. हालांकि इसके बाद एहतियातन वहां तैनात 6 और पुलिसकर्मियों को क्वारेंटीन कर दिया गया है. साथ ही बंगले को सैनेटाइज किया जा रहा है.

553 new #COVID19 positive cases reported in the last 24 hours in Maharashtra as the total number of positive cases in the state stands at 5229. 19 more deaths were recorded in the last 24 hours as the total death in the state rises to 251: Public Health Dept, Govt of Maharashtra

— ANI (@ANI) April 22, 2020