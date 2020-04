सितंबर तक भारत में हो सकते हैं कोरोना के 111 करोड़ मामले: सीडीडीइपी की रिपोर्ट

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Centre for Disease, Dynamics and Economic Policy (CDDEP) ने 20 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी किया है. रिपोर्ट डराने वाला और परेशान करने वाला है. अंग्रेजी के अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है. पर, हिन्दी के पाठकों को हमेशा की तरह ऐसी रिपोर्ट हिन्दी अखबार में नहीं मिला.