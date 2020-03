बिहार में भी #Corona की दस्तक, एक की मौत एक का चल रहा इलाज

Patna: बिहार में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है. यहां दो पॉजिटिव केस मिले हैं. जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है वहीं दूसरे का इलाज पटना के एम्स के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है.

गौरतलब है कि प्रदेश में यह कोरोना से मौत का पहला मामला है. मृतक का नाम सैफ अली बताया जा रहा है. वह हाल ही में कतर से लौटा था. पटना एम्स में उसका इलाज चल रहा था. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की. बताया जा रहा है कि वह मुंगेर का रहने वाला था.

ICMR has confirmed 2 positive cases of Coronavirus. One patient passed away yesterday due to kidney failure, his tests have come positive for Coronavirus. A woman has also tested positive, she is admitted at AIIMS: Bihar Chief Secretary Deepak Kumar pic.twitter.com/hk8DnnKfoJ

— ANI (@ANI) March 22, 2020