Corona ने लगाया शिक्षा पर आपातकाल! उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद

New Delhi: कोरोना ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है. लोग घरों में कैद हो रहे हैं. बाजार हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है.

वहीं भारत में कोरोना के कारण पहली मौत हो गयी है, जबकि 75 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए एहतियात बढ़ाये जा रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः#CoronavirusPandemic से भारत में पहली मौत, कर्नाटक के मरीज ने तोड़ा दम, अब तक 74 मामले

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य में परीक्षाओं को छोड़कर स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में राज्य में परीक्षाओं को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेजों को आगामी 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया. परीक्षाएं अपने निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में में कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही कार्यालयों में 31 मार्च तक बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक लगा दी है.

वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी स्कूल-कॉलेज को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पहले ही स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च बंद किया जा चुका है.

इसे भी पढ़ेंः#MP_Political_Crisis: कांग्रेस छोड़ने वाले 22 विधायकों को स्पीकर का नोटिस, कमलनाथ और BJP ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमा घरों को एहतियातन 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा की. इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों समेत विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर शामिल हैं.

हालांकि जिन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं, वहां छात्रों को परीक्षा देने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों (पहली से पांचवीं तक) को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया था. कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही थीं, जिन्हें रोक दिया गया था.

भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. इस वायरस के कुल 77 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं. वहीं कोरोना की वजह से भारत में पहली मौत का मामला सामने आया है.

इस वायरस से कर्नाटक में एक 76 साल के बुजुर्ग मरीज ने दम तोड़ दिया है. यह मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है. बताया जा रहा है कि मरीज सऊदी अरब से लौटा था. जिसके बाद वह इस वायरस से ग्रसित था.

इस जानलेवा वायरस से संक्रमित लोग अलग-अलग राज्यों के हैं. जिसमें दिल्ली में कोरोना वायरस के 6, हरियाणा में 14, केरल में 17, राजस्थान में 3, तेलंगाना में एक, उत्तर प्रदेश 11, लद्दाख में तीन, तमिलनाडु में एक, जम्मू-कश्मीर में एक, पंजाब में एक, कर्नाटक में चार और महाराष्ट्र में 11 केस सामने आ चुके हैं.

इस बीमारी ने विश्व भर में कम से कम 4,600 लोगों की जान ले ली है और करीब 1,25,293 लोग इससे संक्रमित हैं. केंद्र एवं राज्यों ने इस संक्रमण से निपटने के प्रयास तेज कर दिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे घबराए नहीं.

आइटीबीपी के केन्द्र में अलग रखे गए सभी 112 लोगों में से कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है और सभी को शुक्रवार को छुट्टी दी जा सकती है.

Indo-Tibetan Border Police (ITBP): After completing requisite quarantine period, all Wuhan evacuees tested negative in #CoronaVirus test at ITBP Quarantine Facility, Chhawla, Delhi. All 112 at the facility including 36 foreign nationals will start leaving the facility from today. pic.twitter.com/VhMJB5DQ0E

— ANI (@ANI) March 13, 2020