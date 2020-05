Bihar में कोरोना का कहरः संक्रमितों की संख्या हुई 536, गया को रेड जोन में रखने पर नीतीश सरकार ने जताई आपत्ति

Patna: बिहार में कोरोना का कहर बरकरार है. पूर्णिया जिले में बुधवार को कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के साथ प्रदेश में कोविड-19 के मामले अब बढकर 536 हो गये. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि पूर्णिया जिले के जलालगढ निवासी 27 वर्षीय एक पुरुष में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है.

इसे भी पढ़ेंःरिम्स के आइसोलेशन वार्ड से हिंदपीढ़ी की कोरोना संदिग्ध महिला फरार, खोज में जुटा प्रशासन

बिहार के 38 जिलों में से 32 जिलों में कोविड-19 के संक्रमण के मामले अब तक सामने में आये हैं. बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब तक सबसे अधिक मुंगेर प्रभावित है.

#BiharFightsCorona testing statistics as of 10 am on 6/5/2020. 536 positive covid cases till date.the testing strategy,in view of migrants is being finalised and shall pick up asap. pic.twitter.com/ihOm3XoFsb

— sanjay kumar (@sanjayjavin) May 6, 2020