Corona का कहर: मुंबई की धारावी बस्ती में 5 नये केस, देश में 6,400 से ज्यादा संक्रमित, 199 लोगों की गयी जान

New Delhi: देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6,400 से आंकड़े को पार कर चुकी है और कम से कम 199 लोग दम तोड़ चुके हैं. वहीं एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया मुंबई के धारावी में कोरोना के 5 नये केस सामने आने से चिंता और बढ़ गयी है.

देशभर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट) में आवाजाही पर बंदिशों के साथ विभिन्न शहरों में लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और संक्रमण रोकने के उपायों के तहत निगरानी बढ़ा दी गयी है.

केंद्र ने भी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपये के ‘कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज’ को मंजूरी दी है.

वहीं ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है और 17 जून तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है. जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ समेत कुछ अन्य राज्यों ने कहा है कि वे आगामी दिनों में फैसला करेंगे कि 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं .

कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है. महाराष्ट्र में 97 मौतों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1,300 से अधिक हो चुकी है. वहीं एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में 5 नये केस सामने आने से इलाके में संक्रमितों की संख्या 22 हो गयी है, जिसने प्रशासन की चिंता और बढ़ दी है.

5 more #COVID19 cases reported in Dharavi, Mumbai taking the total number of coronavirus positive cases in the area to 22: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/MTgmMcxtRk

गुजरात, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत अन्य जगहों से संक्रमण के नए मामले सामने आए. मध्य प्रदेश में संक्रमण से 30 लोगों की मौत हुई है. झारखंड में गुरुवार को कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया.

विभिन्न राज्यों से मिली खबर के आधार पर गुरुवार को रात दस बजे तक की न्यूज एजेंसी पीटीआइ की तालिका के मुताबिक, कोरोना वायरस से कम से कम 227 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 6,640 लोग संक्रमित हुए हैं . ठीक होने के बाद करीब 600 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है.

Increase of 547 new COVID19 cases 30 deaths in last 12 hours; India’s total number of #Coronavirus positive cases rises to 6412 (including 5709 active cases, 504 cured/discharged/migrated and 199 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/N9fLxsqy4a

