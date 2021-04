कोरोना इफेक्ट : बिना दर्शकों के होगा IPL 2021 , जानिये बीसीसीआई ने की हैं क्या खास तैयारियां

Mumbai : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 14वें सीजन की शुरुआत होने में अब महज 5 दिन शेष रह गये हैं. लेकिन जिस तरह से कोरोना का कहर देश के 10 राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए दुनिया के सबसे मशहूर लीग के आयोजन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं. हालांकि बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के आयोजन और कोरोना से जंग के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मीडिया को बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि आईपीएल के मैच में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी. इसके साथ ही खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए बायो बबल बनाया जाएगा.

हालांकि उन्होंने मुंबई में बढ़ते कोरोना संकट के बावजूद वहां से मैच हटाने को लेकर कुछ नहीं कहा.

उन्होंने बताया कि आईपीएल का आयोजन जिन 6 शहरों में तय किया गया है, वहीं मैच होंगे. खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बायो बबल के सुरक्षा कवच तैयार किये जाएंगे, जिसका पालन सभी को करना होगा.

मालूम हो कोरोना संकट के कारण आईपीएल 2020 का आयोजन भारत से बाहर यूएई में कराया गया था. जिसमें खिलाड़ियों को सख्त बायो बबल में रखा गया था.

गौरतलब है कि मार्च के बाद से देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गयी है. रोजाना कोरोना के नये केस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्थिति खराब है. वहां पिछले 24 घंटे में 49447 नये मामले सामने आये हैं और 277 लोगों की मौत भी हुई. महाराष्ट्र में भी मुंबई की स्थिति सबसे खराब हो चुकी है. वहां रोजाना करीब 10 हजार नये मामले सामने आ रहे हैं.

मालूम हो आईपीएल के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 10 अप्रैल को भिड़ंत होगी. टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीम मुंबई पहुंच चुकी है और अभ्यास में भी जुट गयी है.

#COVID19 cases are increasing, so BCCI has taken all precautions for IPL. Only 6 venues have been kept for the tournament, bio-bubble has been created, members of the squad have also been increased. The tournament will go on without any audience:Rajeev Shukla,Vice President, BCCI pic.twitter.com/cYhcgSF3Q7

— ANI (@ANI) April 4, 2021