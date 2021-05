कोरोना इफेक्ट : चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद चुनाव टाले

New Delhi : देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार आमसान छू रहा है. आए दिन भारी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है.

ऐसे में चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों को टाल दिया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि स्थिति में सुधार होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा.

EC has reviewed the matter & decided that due to 2nd wave of #COVID19, it wouldn’t be appropriate to hold biennial election to Legislative Councils of Andhra Pradesh & Telangana till pandemic situation significantly improves & conditions become conducive to hold these polls: EC pic.twitter.com/qnetCx10lj

— ANI (@ANI) May 13, 2021