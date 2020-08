देश में Corona ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, नये मामले 77 हजार के पार

New Delhi: देश में कोरोना वायरस के रोज हजारों मामले सामने आ रहे हैं. यह वायरस तेजी से अपना पांव फैला रहा है. भारत में कोरोना केस के रोज नये रिकॉर्ड बन रहे हैं. इसी बीच एक बार फिर से कोरोना ने अपने पूराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं और अब तक का सबसे अधिक आंकडा सामने आया है. यह 24 घंटे में नये मरीजों के सामने आने की सबसे अधिक संख्या है.

The total number of samples tested up to 27th August is 3,94,77,848 including 9,01,338 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) #COVID19 pic.twitter.com/RVvfxGaguO

भारत में एक दिन में 77 हजार से भी ज्यादा नये केस आए हैं. जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा देश में 33 लाख को पार कर चुका है. वहीं गुरुवार को भी कोरोना के रिकॉर्ड 75 हजार से पार मामले सामने आये थे. पिछले कुछ दिनों से लगातार 60 हजार से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे थे. जबकि पिछले दो दिनों से यह मामले बढ़कर 75 हजार को पार हैं.

भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 77,266 नये मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,87,500 हो गये हैं. वहीं इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटे में 1,057 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है. इसके साथ ही देश में कुल मृतक संख्या बढ़कर 61,529 हो गयी है.

India’s #COVID19 case tally at 33.87 lakh with a record spike of 77,266 fresh cases, & 1,057 deaths in the last 24 hours.

COVID-19 case tally in the country stands at 33,87,501 including 7,42,023 active cases, 25,83,948 cured/discharged/migrated & 61,529 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/uANJwfrbey

