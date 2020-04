Corona से पस्त अमेरिकाः दुनियाभर में वायरस से मरने वाले लोगों की एक चौथाई संख्या अमेरिका में

Washington: दुनियाभर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में से एक चौथाई लोगों की मौत अमेरिका में हुई है और संक्रमण के एक तिहाई से अधिक मामले अमेरिका में सामने आए हैं. हालांकि, शुक्रवार को आये आंकड़ों ने थोड़ी राहत जरूर दी है.

The United States records 1,258 #Coronavirus deaths on Friday, the lowest daily toll in the country in nearly three weeks, according to a tracker maintained by Johns Hopkins University, bringing the overall US death toll to 51,017: AFP news agency

