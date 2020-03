एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर कांग्रेस ने शुरू किया “द ग्रेट बीजेपी लूट” अभियान, जानिये क्या-क्या तर्क दे रही कांग्रेस

New Delhi: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है. कांग्रेस ने “द ग्रेट बीजेपी लूट” नाम का एक अभियान शुरू किया है.

इस अभियान में कांग्रेस लोगों को बता रही है कि किस प्रकार बीजेपी ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर अपना खजाना भरने का अभियान चलाया है.

BJP govt should think about providing relief to Indians from rising fuel prices rather than coming up with ways to mint more money from the people. #TheGreatBJPLoot pic.twitter.com/GuvGxaUMCX

एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार को लोगों को राहत देने के बारे में सोचना चाहिए. उसे पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी करके लोगों को राहत देनी चाहिए, न कि दामों वृद्धि कर ज्यादा से ज्यादा धन बटोरने की कोशिश करनी चाहिए. कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमत 35-40 फीसदी कम करे. साथ ही पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाये. कांग्रेस ने मांग की कि सरकार बढ़ी एक्साइज ड्यूटी तत्काल वापस ले.

एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है कि यदि आपके पास एसबीआइ में खाता है तो आपको आपके फिक्स्ड डिपॉजिट औऱ सेविंग से कम आय होगी क्योंकि भाजपा सरकार अब इस पैसे से येस बैंक को बेल आउट पैकेज देगी और अपनी अन्य आर्थिक अयोग्यताओं को छिपायेगी.

Did you know if you have an SBI account you will now be earning less interest on FDs & savings accounts because the BJP govt is using that money to bail out Yes Bank & cover up for their own economic ineptitude.#TheGreatBJPLoot pic.twitter.com/1hYeaX3mMi

