“जब रेप होना ही है, तो लेटो और मज़े लो” शर्मनाक बयान देने के बाद कांग्रेस नेता ने मांगी माफी

Bengaluru : विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही असंवेदनशील टिप्पणी की है. रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार अपरिहार्य हो, तो लेटो और मज़े लो. हैरानी वाली बात ये है कि कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे.

रमेश कुमार के बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है. उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामला तूल पकड़ने पर उन्होंने कहा कि अब से शब्दों के चयन पर ध्यान रखूंगा.

The House shall apologise to entire womanhood, every mother, sister & daughter of this nation for such an obnoxious & shameless behaviour @INCIndia @INCKarnataka @BJP4India @BJP4Karnataka @MahilaCongress @BJPMahilaMorcha pic.twitter.com/wPKbnxJlnp

इधर, अपने विवादित बयानों से घिरने का बाद रमेश कुमार ने माफी मांगी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है “विधान सभा में “बलात्कार” के बारे में मेरे द्वारा की गई उदासीन और लापरवाहीपूर्ण टिप्पणी के लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ. मेरा इरादा तुच्छ नहीं था या जघन्य अपराध का प्रकाश नहीं था, बल्कि एक ऑफ द कफ टिप्पणी थी. मैं अब से अपने शब्दों को ध्यान से चुनूंगा.

I would like to express my sincere apologies to everyone for the indifferent and negligent comment I made in today’s assembly about “Rape!” My intention was not trivialise or make light of the heinous crime, but an off the cuff remark! I will choose my words carefully henceforth!

