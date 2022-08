कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी

New Delhi : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना की चपेट में आ गई हैं. प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘वे फिर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. उन्होंने बताया कि वे घर पर ही आइसोलेटर हो गई हैं और सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगी. ‘

Tested positive for covid (again!) today. Will be isolating at home and following all protocols.

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 10, 2022