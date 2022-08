Commonwealth Games 2022: निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में जीता Gold, भारत की झोली में अब तक 49 मेडल

CWG2022: गेम्स के 10वें दिन भारतीय एथलिटों ने बेहतर प्रदर्शन किया. भारत ने अबतक 49 मेडल जीते हैं जिसमें 17 स्वर्ण पदक हैं. इससे पहले दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारत ने सबसे ज्यादा कुल 101 पदक जीते थे. इनमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल थे.

बॉक्सिंग में महिलाओं के 48-50 किग्रा भारवर्ग में निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने उत्तरी आयरलैंड की कार्ली को 5-0 से हराया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का 48वां पदक है और बॉक्सिंग में तीसरा स्वर्ण है. निकहत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीती हैं.

HAR PUNCH MEIN JEET!

Reigning World Champion @nikhat_zareen dominates a tricky opponent Carly MC Naul (NIR) via UNANIMOUS DECISION and wins the coveted GOLD MEDAL in the Women’s 50kg event at #CWG2022

Extraordinary from our Champ #Cheer4India#India4CWG2022 pic.twitter.com/4RBfXi2LQy

— SAI Media (@Media_SAI) August 7, 2022