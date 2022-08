Commonwealth Games 2022 : 9वें दिन भारत पर मेडल की बारिश, कुल 14 मिले जिनमें 4 गोल्ड

Commonwealth Games : इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. गेम्स के नौवें दिन यानी कि 6 अगस्त (शनिवार) को भारत ने कुल 14 मेडल अपने नाम किए जिसमें चार गोल्ड, तीन सिल्वर और सात ब्रॉन्ज शामिल थे. क्रिकेट, टेबल टेनिस, बॉक्सिग, हॉकी जैसे इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुंचकर मेडल जीतना सुनिश्चित कर लिया है.

शनिवार को भारतीय रेसलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल्ड और तीन कांस्य पदक जीते. पुरुषों के 57 किलो भारवर्ग में पहलवान रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया. रवि दहिया ने फाइनल मुकाबले में नाइजीरिया के ई. विल्सन को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी.

रेसलर विनेश फोगाट की बात करें तो उन्होंने नॉर्डिक सिस्टम के तहत आयोजित 53 किलो भारवर्ग इवेंट में गोल्ड जीता. वहीं नवीन ने पाकिस्तान के मुहम्मद शरीफ ताहिर को 74 किलो भारवर्ग के फाइनल में बाय फॉल के जरिए 9-0 से मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके अलावा पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और पूजा सिहाग भी रेसलिंग में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं.

पैरा टेबल टेनिस में भी भारत का वर्चस्व देखने को मिला. भाविना पटेल ने महिला एकल (वर्ग 3-5) में स्वर्ण जबकि सोनलबेन मनुभाई पटेल कांस्य पदक जीता. टोक्यो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता भाविना ने फाइनल में नाईजीरिया की क्रिस्टियाना इकपेयोई को 12-10, 11-2, 11-9 से मात दी. वहीं 34 साल की सोनलबेन ने कांस्य पदक के प्ले-ऑफ में इंग्लैंड की सू बेली को 11-5, 11-2, 11-3 से हराया.

BHAVINA WINS GLD

History Maker at #Tokyo2020 Paralympics @BhavinaOfficial wins her maiden medal at #CommonwealthGames

With a straight 3-0 victory over ‘s I. Ikpeoyi, Bhavina maintains her unbeaten streak at #B2022

Phenomenal effort

Congratulations!#Cheer4India pic.twitter.com/kctTdvLXIl

— SAI Media (@Media_SAI) August 6, 2022