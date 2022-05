सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों को देश के कॉलेजों में मिले दाखिला

Ranchi: यूक्रेन के रूसी आक्रमण ने अचानक उनकी पढ़ाई बाधित कर दी और यह केवल आपके हस्तक्षेप के कारण था कि उन्हें सुरक्षित रूप से घर वापस लाया जा सका. ऐसे 180 से अधिक छात्र झारखंड लौट चुके हैं. अब इनका भविष्य अधर में लटक गया है. क्योंकि ये छात्र बिच में अपनी पढ़ाई छोड़ कर वापस आ गए हैं. ये सभी मेडिकल के छात्र हैं, जिन्होंने एक या दो वर्ष कि पढ़ाई ही पूरी कर पाए हैं. अब इनकी पढ़ाई पूरी हो ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख आग्रह किया है कि देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाय. ताकि इनकी पढ़ाई पूरी हो सके.

I have written to @PMOIndia appreciating his sincere efforts in ensuring evacuation of Indian students trapped in Ukraine and urged him to give necessary direction to the concerned ministry to take appropriate steps enabling such students to complete higher education in India. pic.twitter.com/MoPhaHZaDg

