सैन्य अभ्यास के बहाने चीन ने ताइवान के समुद्री तट पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें, बढ़ा तनाव

Bijing: चीन की मिलिट्री ने ताइवान के नजदीक समुद्र में कई “बैलिस्टिक मिसाइल” दागी है. इसकी पुष्टि ताइवान रक्षा मंत्रालय ने भी किया है. चीन ने ताइवान के उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं विस्तारवादी चीन ताइवान को घेरकर सैन्य अभ्यान कर रहा है. इसी के तहत गुरुवार को 370 एमएम वाले PCL 191 (MLRS) रॉकेट्स को दागा. इन रॉकेट्स को ताइवान स्ट्रैतट्स पर लॉन्चत किया गया. इन्हेंा दागने का मकसद ताइवान को निशाना बनाना है. जो रॉकेट चीन की तरफ से दागा गया है उसकी रेंज 350 किलोमीटर है. ताइवान ने इसे “क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला विवेकहीन कदम” बताया है.

ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की तरफ से हमारी समुद्री सीमा में ये मिसाइलें दागी गई हैं. चीन ने करीब 2 घंटे में 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं. उकसावे से हमारी सुरक्षा को खतरा है, इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय परिवहन व व्यापार में बाधा आ रही है.

इसे भी पढे़ं:ED के दफ्तर घूम रहे CM के सलाहकार, जेल में हैं प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, इस्तीफा दें हेमंतः बाबूलाल मरांडी

WATCH: PLA Army’s latest long-range multiple-launch rocket systems spit fire at targets in designated areas in the eastern Taiwan Straits on Thursday. pic.twitter.com/Xa1pc5o1eF

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022