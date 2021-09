मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पुराने विधानसभा के पास स्थित मैदान से Suport of CARE India in Covid-19 vaccine drive (टीका एक्सप्रेस) in Jharkhand को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से आज 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को राज्य के विभिन्न जिलों में रवाना किया जा रहा है. ये सभी वैन “टीका एक्सप्रेस” के रूप में टीकाकरण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आनेवाली संभावित चुनौती से निबटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गयी है. राज्य के सभी जिलों में “टीका एक्सप्रेस” चला कर छूटे हुए लोगों का वैक्सीनेशन कराने का काम आज से शुरू हो रहा है. इन “टीका एक्सप्रेसों” की मदद से लोगों को टीका लेने में सहूलियत होगी. लोगों को यह सुविधा उनके घरों पर ही उपलब्ध होगी.

राज्य में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक राज्य भर में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है. लगभग 40 लाख लोगों को टीका का दूसरा डोज भी लग चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक लोगों तक टीकाकरण अभियान पहुंचे इसी क्रम में आज राज्य में CARE India के सहयोग से ‘टीका एक्सप्रेस” का शुभारंभ हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी कोविड-19 संक्रमण काल में राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान में गति लाने को लेकर नये-नये कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम किया है.

कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए समझदारी दिखायें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए बहुत ही सीमित औषधियां देश और दुनिया में उपलब्ध हैं. वैज्ञानिकों ने इस संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खोज की है. हम सभी लोग वैक्सीन लगा कर कोविड-19 से सुरक्षा तो पायेंगे ही साथ-साथ स्वयं की समझदारी और विवेक का उपयोग करके भी संक्रमण से बचा जा सकता है. हम हर हाल में अपने समझदारी का उपयोग करें और खुद के साथ-साथ अपने परिवार को भी इस संक्रमण से बचायें.

मुख्यमंत्री की अपील, खतरा टला नहीं अभी, संक्रमण को हल्के में न लें

मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा अवश्य बरतें. संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है. संक्रमण को हल्के में लेने की भूल न करें. यह आवश्यक है कि सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में किया जाये. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि जरूरी बचाव के उपाय को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें.

इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, CARE India के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अभय कुमार भगत, राष्ट्रीय सलाहकार सीके भगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

