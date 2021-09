चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ, राज्य के पहले दलित सीएम, देखें VIDEO

Chandigarh: चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली. इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान मौजूद राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को शपथ लेने पर बधाई दी.

#WATCH Congress leader Rahul Gandhi and Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu congratulate Charanjit Singh Channi on becoming the new Punjab CM#Chandigarh pic.twitter.com/QSl0QY9jI8

— ANI (@ANI) September 20, 2021