21 दिनों के #Lockdown को आगे बढ़ाने से केंद्र का इनकार, कहा- ऐसी बात का नहीं कोई आधार

New Delhi: देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. संक्रमित लोगों की संख्या 1100 के आंकड़े को पार कर गयी है. वहीं इस जानलेवा वायरस ने 30 लोगों की जान ले ली है. जबकि 110 मरीजों के ठीक होने की खबर है.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. इस बीच ये खबर आ रही थी कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकती है. लेकिन सरकार ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है.

इसे भी पढ़ेंःरांची: बड़ी मस्जिद में रूके 17 विदेशी मुस्लिम सहित 22 को पुलिस ने किया क्वॉरेंटाइन, खेलगांव में किया गया शिफ्ट

सरकार ने सोमवार को कहा कि 24 मार्च मंगलवार को मध्यरात्रि से प्रभावी हुए 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की उसकी कोई योजना नहीं है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय (पीआइबी) ने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार बंद को आगे बढ़ा सकती है.

I’m surprised to see such reports, there is no such plan of extending the lockdown: Cabinet Secretary Rajiv Gauba on reports of extending #CoronavirusLockdown (file pic) pic.twitter.com/xYuoZkgM5e

— ANI (@ANI) March 30, 2020