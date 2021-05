क्या एक व्यक्ति ले सकता है अलग-अलग टीके ? जानिए क्या बोले डॉ. वीके पॉल

New Delhi : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति को लेकर जानकारी देने के लिए प्रेसवार्ता की. यहां नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि देश के बड़े हिस्से में अब हालात नियंत्रण में आ रहे हैं. डॉ. पॉल ने कहा कि देश के बड़े हिस्से में कोरोना महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है. डॉ. पॉल ने कहा कि देश में कोरोना की सकारात्मकता दर घट रही है और महामारी के सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है.

डॉ.पॉल ने कहा, एक व्यक्ति को पहली खुराक दूसरे टीके की और दूसरी खुराक किसी और टीके लगाना वैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से यह संभव है. लेकिन इसकी सिफारिश करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि यह स्थिति अभी विकसित हो रही है. अभी इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं हैं और आने वाले समय में ही यह पता चल सकेगा.

You asked me if a person can get inoculated with a vaccine different from the one he received in the first dose. Scientifically & theoretically it’s possible. But recommending this – is evolving situation. No robust scientific evidence, only time will tell: Dr VK Paul, Niti Aayog pic.twitter.com/YLjfOO0f7o

— ANI (@ANI) May 22, 2021