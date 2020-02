CAA_Protest: आजमगढ़ में 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज, 20 गिरफ्तार

Azamgarh (UP): संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं यूपी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा किया गया है.

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज में प्रदर्शन और देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में 35 नामजद तथा सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और उनमें से 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बिलरियागंज बवाल के मामले में एसओ की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः#DelhiElection: चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 8 फरवरी को होगी वोटिंग-11 को काउंटिंग

Azamgarh: 19 people arrested for allegedly pelting stones at police during an anti-CAA protest. T Singh, SP says, “Section 144 is in force in the district. Some women&children had gathered to protest, when police tried to disperse them some rowdies pelted stones at police”. (5.2) pic.twitter.com/55rUkl9DiY

— ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2020