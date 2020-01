CAA_NRC : सरकार विरोधी विपक्षी दलों की एकजुटता टूट रही है! ममता का विपक्षी दलों की मीटिंग से दूर रहने का फैसला

NewDelhi : देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC पर विपक्ष एकजुट होकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है. लेकिन अब एकजुटता टूटती नजर आ रही है.

खबर है कि इस मसले पर 13 जनवरी को दिल्ली में विपक्षी दलों की मीटिंग होनेवाली है. साथ ही यह खबर भी आयी है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की इस मीटिंग से दूर रहने का फैसला लिया है.

Chief Minister Mamata Banerjee to boycott the January 13 opposition meeting in Delhi, alleging that Congress and Left are ‘playing dirty politics in West Bengal’ and that she will fight against #CAA and #NRC alone. (file pic) pic.twitter.com/u3L3cKqI1j

— ANI (@ANI) January 9, 2020