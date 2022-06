उत्तराखंड के NH-94 पर 29 तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 15 शव मिले, पीएम मोदी ने जताया दुख

Dehradun: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. यमुनोत्री एनएच-94 पर डामटा से दो किलोमीट आगे जानकीचट्टी के पास यात्रियों से भरी एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 15 लोगों के शव मिले हैं, जबकि घायल सात लोगों को अस्पताल भेजा गया है. उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. घटना के बाद उत्तरकाशी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चला रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख प्रकट किया और कहा कि उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है. इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं. राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव सहायता में जुटा है.

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives in the accident in Uttarakhand. The injured would be given Rs. 50,000 each.

