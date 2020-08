महाराष्ट्र में बड़ा हादसा: 5 मंजिला इमारत गिरी, 200 लोगों के दबे होने की आशंका

Raigad. इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर मिल रही है. जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम रायगड जिले के महाड में एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है. बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 200 से अधिक लोग फंसे हो सकते हैं. फिलहाल मौके पर बचाव दल पहुंच गया है और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है.

3 floors of a 5-storey building collapsed in Mahad of Raigad district; over 200 people are feared trapped. 15 people have been rescued: Aditi S Tatkare, Maharashtra Minister pic.twitter.com/OWXKxfs0F2

— ANI (@ANI) August 24, 2020