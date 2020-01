Budget2020: Economy Survey लोकसभा में पेश, 2020-21 में GDP ग्रोथ 6-6.5 फीसदी रहने का अनुमान

New Delhi: आर्थिक मोर्चे पर लगातार घिर रही मोदी सरकार ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वे पेश किया. लोकसभा में इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन पटल पर रखा. इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6-6.5 फीसदी के बीच रहेगी.

Economic Survey projects economic growth at 6% to 6.5% in 2020-21; Survey asks Government to deliver expeditiously on reforms. pic.twitter.com/QHKn9PcZ4D

इसे भी पढ़ेंः#Dhanbad: दस सूत्री मांगों को लेकर बैंकों की हड़ताल, ग्राहक परेशान-करोड़ों रुपये का कारोबार भी प्रभावित

संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6-6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. जीडीपी को लेकर चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5 से 1 फीसदी तक अधिक है. इकोनॉमी सर्वे में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है.

Economic Survey: Inflation declines sharply from 3.2% in April 2019 to 2.6% in December 2019, reflecting weakening of demand pressure in the economy https://t.co/F7P4yW2Pde

— ANI (@ANI) January 31, 2020