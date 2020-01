अपने जन्मदिन पर बोलीं बसपा प्रमुख मायावती- देश में भय एवं तनाव का माहौल

Lucknow: भाजपा और कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने और एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि देश में भय और तनाव का माहौल है.

उन्होंने कहा कि देश की स्थिति कांग्रेस के समय से भी ज्यादा खराब हो गई है. भाजपा उससे भी दो कदम आगे है. देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और तनाव तथा भय का माहौल है.

अपने 64वें जन्मदिन पर बुधवार सुबह पत्रकारों से बात करते हुए मायावती ने कहा, ‘‘ बसपा अनुशासित एवं कैडर आधारित पार्टी है जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखती है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे बल्कि हमारी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध किया और इसके विरोध में मतदान भी किया.’’

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati: BJP led Central govt is also following the path of Congress party. It is misusing its powers for political gains. Wrong policies of govt has led to disturbance&law&order situation across the country, which is a matter of national concern. pic.twitter.com/k76Sef0SSh

भाजपा और कांग्रेस पर एक ही थाली के चट्टे बट्टी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा “भाजपा और कांग्रेस झूठ की घिनौनी राजनीति कर रही हैं. देश में डर और तनाव का माहौल है. भाजपा को अपने विकास के वादे पर काम करना चाहिए. भाजपा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है.’’

अपने 21 मिनट के संवाददाता सम्मेलन में एक बार भी समाजवादी पार्टी (सपा) का नाम न लेने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘ आज हम केवल केंद्र की राजनीति पर बात कर रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस की आलोचना छोड़कर देश हित और गरीबी हटाने का कार्य करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा.

Mayawati: Along with new police system, there has be willingness to act against criminals. I don’t think law&order situation is going to improve in UP. There are several criminal elements in BJP but no action is taken against them. UP mein kanoon ka raj nahi, ‘jungle raj’ hai. pic.twitter.com/RseiiuYMqG

