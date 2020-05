BSF के दो जवान की संक्रमण से मौत, 41 नये केस सामने आने के बाद 193 हुए कोरोना पॉजिटिव

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. वहीं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवान की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है. कोविड-19 से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मौत होने का यह पहला मामला है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि दो जवानों की संक्रमण के कारण मौत हो गयी है.

Grief stricken with deaths of two BSF personnel during this pandemic. A critically ill patient died who had contracted infection of #COVID19 while visiting super speciality clinics for his treatment: Border Security Force (1/2) pic.twitter.com/BqlUXwASy1

